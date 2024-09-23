Названы привычки, которые снижают риск возникновения инсульта и болезней сердца

После учёта 28 факторов, которые тоже влияют на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, специалисты обнаружили следующее. Оказалось, что у людей с самыми высокими показателями счастья общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 10−21% ниже, чем у взрослых с низким уровнем благополучия. Также у них вероятность возникновения ишемической болезни сердца была ниже на 44%, инсульта — на 45%, сердечной недостаточности — на 51%, сердечного приступа — на 56%.

Эти результаты показывают, что более счастливые люди, как правило, ведут более здоровый образ жизни. Это подтверждает потенциальную причинно-следственную связь между более высоким уровнем благополучия и снижением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Полезные для здоровья сердца привычки включают управление стрессом, достаточное количество качественного сна, наличие крепких социальных и семейных связей, частая физическая активность, добавление в рацион полезных для сердца продуктов (полезные жиры, клетчатка, постный белок).

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