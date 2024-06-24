Названы привычки, которые вам помогут прожить до 100 лет

Важнее всего для увеличения продолжительности жизни уделять время физической активности. За ней из важных факторов идут отказ от курения и здоровое питание.

Всего в исследовании приняли участие 5222 человека. У них в целом самый высокий балл за здоровый образ жизни был связан с большими шансами дожить до 100 лет.