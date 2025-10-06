Названы привычки на кухне, которые приводят к пищевому отравлению

Вот четыре распространённые ошибки на кухне, из-за которых вы можете подхватить кишечную инфекцию.

Не мыть руки. Обязательно мойте руки с мылом до и после работы с продуктами питания, после посещения туалета и перед едой. Их рекомендуется тереть не менее 20 секунд, уделяя особое внимание участкам между пальцами и под ногтями.

Недостаточная термическая обработка пищи. Речь идёт о недоваренных курице, мясе. Так вы легко можете заразиться сальмонеллой и кишечной палочкой.