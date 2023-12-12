Фитнес и здоровье
15:45, 12 декабря 2023
1 мин.

Названы признаки опасного для здоровья кашля

Будьте начеку

Начинается коклюш как обычная простуда. Но спустя примерно неделю симптомы болезни становятся более выраженными.

Коклюш - это бактериальная инфекция лёгких и дыхательных путей, которая легко распространяется и может вызвать иногда серьёзные проблемы со здоровьем.

По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), первые симптомы коклюша такие же, как при простуде. Это насморк, красные и слезящиеся глаза, боль в горле, слегка повышенная температура. Но спустя неделю к этому добавляются сильные приступы кашля, особенно по ночам. Такие приступы длятся обычно несколько минут.

Названы признаки опасного для здоровья кашля
© OSF Healthcare

Также при кашле чаще всего выделяется густая слизь, за которой может последовать рвота. Между приступами кашля вы можете задыхаться, а из-за этих приступов лицо может сильно покраснеть и может возникнуть небольшое кровотечение под кожей или в глазах. Маленькие дети при этом ненадолго синеют, если у них проблемы с дыханием.

Со временем приступы кашля станут менее частыми и менее серьёзными. Однако может потребоваться несколько месяцев, чтобы они полностью прекратились.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров