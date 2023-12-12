Названы признаки опасного для здоровья кашля

Названы признаки опасного для здоровья кашляБудьте начеку
Начинается коклюш как обычная простуда. Но спустя примерно неделю симптомы болезни становятся более выраженными.
Коклюш - это бактериальная инфекция лёгких и дыхательных путей, которая легко распространяется и может вызвать иногда серьёзные проблемы со здоровьем.
По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), первые симптомы коклюша такие же, как при простуде. Это насморк, красные и слезящиеся глаза, боль в горле, слегка повышенная температура. Но спустя неделю к этому добавляются сильные приступы кашля, особенно по ночам. Такие приступы длятся обычно несколько минут.
Также при кашле чаще всего выделяется густая слизь, за которой может последовать рвота. Между приступами кашля вы можете задыхаться, а из-за этих приступов лицо может сильно покраснеть и может возникнуть небольшое кровотечение под кожей или в глазах. Маленькие дети при этом ненадолго синеют, если у них проблемы с дыханием.
Со временем приступы кашля станут менее частыми и менее серьёзными. Однако может потребоваться несколько месяцев, чтобы они полностью прекратились.
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