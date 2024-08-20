Названы признаки пищевого отравления и способы его избежать

К загрязнению пищи могут привести её неправильное приготовление и хранение, недостаточный разогрев, отсутствие гигиены рук, антисанитария. Многие пищевые болезни вызываются этими причинами.

Заражение продуктов может произойти и во время роста сельскохозяйственных культур, животноводства и производственных процедур. Это связано с непредвиденными ситуациями, ошибками на фермах и фабриках.

Среди обычных симптомов пищевых заболеваний выделяют расстройство желудка, тошноту, рвоту, диарею, усталость и лихорадку. В тяжёлых случаях людям требуется госпитализация, они могут даже умереть. Наиболее восприимчивы к таким болезням беременные женщины, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом и маленькие дети.