Названы признаки сахарного диабета у женщин

Начальные симптомы диабета могут усиливаться по мере его прогрессирования. Новые симптомы могут появиться в течение следующих месяцев или лет, особенно без лечения и контроля уровня глюкозы в крови. На этой стадии возникают специфические для женщин признаки диабета.

Сухость влагалища. Из-за постоянного высокого уровня глюкозы в крови могут повредиться нервы и кровеносные сосуды, в том числе во влагалище. Это может уменьшить количество смазки. Также повреждение способно снизить чувствительность.

Инфекции мочеполовой системы. Люди с диабетов в четыре раза чаще сталкиваются с ними.

Частые инфекции мочевыводящих путей. Симптомы этих инфекций включают жжение при мочеиспускании, мутную либо сильно пахнущую мочу, дискомфорт в области таза (между бёдрами), частые позывы к мочеиспусканию. Женщины больше склонны к развитию таких инфекций, поскольку их уретра короче и расположена ближе к анусу.

Рецидивирующие вагинальные дрожжевые инфекции. Признаки дрожжевой инфекции: боль во время мочеиспускания или секса, густые, белые выделения из влагалища, которые могут выглядеть как творог, вагинальный зуд, жжение, покраснение или отёк.

Бактериальный вагиноз. Высокий уровень сахара в крови может нарушить кислотно-щелочной баланс бактерий во влагалище. Признаки бактериального вагиноза — это жидкие серые или белые выделения и рыбный запах, особенно после секса.

Нерегулярные менструальные циклы. Чаще нарушения цикла встречаются при диабете 1 типа. Наиболее распространённые изменения включают отсутствие менструаций, обильное кровотечение, более короткий или более длительный промежуток времени между менструациями, позднюю первую менструацию, раннюю менопаузу.

Синдром поликистозных яичников. Признаки такого состояния: акне, тёмная толстая кожа на шее, подмышках или в паху, избыток волос на лице и теле, истончнение волос на голове, нерегулярные месячные, необъяснимое увеличение веса, трудности с зачатием.

Бесплодие. Диабет затрудняет возникновение беременности.

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