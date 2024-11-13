Названы признаки сладких мандаринов

Опубликовано 13 ноября 2024, 04:301 мин.
Названы признаки сладких мандариновВот как выбрать самые сочные фрукты
Мандарины — одно из самых популярных лакомств в зимнее время и поздней осенью. И вот на что нужно обращать внимание, чтобы купить спелые и вкусные плоды.
Сорт. Сладкий вкус имеют клементины и муркотты. При этом у абхазских мандаринов насыщенный аромат.
Цвет кожуры. Ярко-оранжевая кожура — показатель зрелости плода. Избегайте мандаринов с видимыми пятнами или бледной кожурой.
Аромат. Чем он сильнее, тем более сладким должен быть фрукт. Но не покупайте мандарины с химическими или неприятными запахами.
Вес. Сладкие мандарины обычно довольно тяжёлые и среднего размера.
Текстура кожицы. У сладких мандаринов кожура упругая и не слишком толстая. Также на ней не должно быть повреждений.
Происхождение. Если вы любите сладкие фрукты, то выбирайте мандарины из Марокко.