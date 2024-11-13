Названы признаки сладких мандаринов

Вес. Сладкие мандарины обычно довольно тяжёлые и среднего размера.

Текстура кожицы. У сладких мандаринов кожура упругая и не слишком толстая. Также на ней не должно быть повреждений.

Происхождение. Если вы любите сладкие фрукты, то выбирайте мандарины из Марокко.