Названы признаки теплового истощения и теплового удара в жару

По словам Криса Энрота, преподавателя садоводства в Университете Иллинойса, важно знать предупреждающие признаки заболеваний, связанных с жарой.

Тепловой удар и тепловое истощение возникают, когда организм больше не может поддерживать нормальную температуру. Усугубляет эту проблему и работа, так как мышцы при функционировании тоже создают тепло.

Обратите внимание на такие симптомы теплового истощения, как температура тела выше 37,8 градусов по Цельсию; прохладная, влажная, липкая кожа; слабость и мышечные судороги; головная боль; головокружение, тошнота или рвота; обморок.