Названы признаки того, что человеку точно нужна психотерапия

Может быть непросто понять, необходима ли вам психотерапия прямо сейчас. Однако если вы читаете этот материал, то, вероятно, самое время пойти к специалисту. Ведь вас очевидно что-то беспокоит и вы хотите получить помощь.

Иногда наш разум работает против нас. Психотерапия помогает понять, почему вы думаете, чувствуете или действуете так, а не иначе, а также может дать вам навыки, которые позволять всё это делать здоровым образом.

Каждый человек испытывает негативные эмоции. Но они могут стать проблемой, если у вас плохое психическое здоровье. У вас хорошее психическое здоровье, если вы наслаждаетесь жизнью, ощущаете связь с другими, хорошо справляетесь со стрессом, имеете чувство цели, чувство самого себя и крепкие отношения.