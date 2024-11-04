Названы признаки того, что вам нужно пить больше воды

Помимо жажды, есть и другие признаки, что вам нужно больше пить.

Цвет мочи. Бледно-жёлтая моча указывает на достаточное употребление воды, а более тёмная, концентрированная — на обезвоживание.

Частота мочеиспускания. В норме вы должны ходить в туалет примерно четыре-шесть раз в день. Редкое мочеиспускание — признак обезвоживания.

Тест тургора кожи. Если после пощипывания кожа медленно возвращается в исходное положение — вам не хватает воды.

Рот и губы. Ранние признаки обезвоживания — сухость во рту или потрескавшиеся губы.

Головные боли и усталость. Признаки недостаточной гидратации — частые головные боли, головокружение или необъяснимая усталость.

Потоотделение. Сильное потоотделение у физически активных людей может привести к обезвоживанию.

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