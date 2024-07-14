Названы признаки того, что вы эффективно сжигаете жир во время тренировок

Повышение выносливости и стойкости. Когда вы сможете заниматься спортом в течение длительного времени, не чувствуя усталости, это будет означать, что организм адаптировался к использованию жира в качестве основного источника энергии.

Одежда лучше сидит. Особенно на талии и в бёдрах. Это может быть заметно, даже если весы не показывают значительной потери веса.

Улучшение качества сна. Упражнения в этом играют важную роль. По мере сжигания жира и улучшения общей физической формы вы будете быстрее засыпать, спать глубже и просыпаться отдохнувшим.

Больший рельеф мышц. Это говорит о том, что вы теряете жир и при этом сохраняете мышечную массу. Уменьшение подкожного жира делает мышцы более заметными, придавая вашему телу подтянутый вид. Ускоряют этот процесс силовые тренировки.

Снижение тяги к нездоровой пище. То есть к продуктом с высоким содержанием сахара и жиров. Отчасти это объясняется тем, что регулярные упражнения помогают стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину. Также ваши вкусовые предпочтения могут измениться по мере адаптации к здоровому образу жизни.