Названы признаки высокого уровня гормона стресса в организме

Существует несколько потенциальных симптомов высокого уровня кортизола в организме.

Нарушенный сон. Это может быть неспособность заснуть, засыпание и пробуждение посреди ночи.

Физические изменения. У людей с высоким уровнем кортизола часто встречаются увеличение веса на лице и животе, чрезмерный рост волос, жировая прослойка между плечами, фиолетовые растяжки на животе.

Повышенная раздражительность. Например, вы можете часто срываться на людях или остро реагировать на пролитый кофе.

Тяга к сладкой, солёной и жирной пище. Это может быть способом организма справиться с дискомфортном.

Усталость и головные боли. Ещё один признак — ощущение слабости в руках и ногах (особенно в верхней части рук и бёдрах).

Высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, слабые кости. Они тоже могут указывать на повышенный уровень гормона стресса.