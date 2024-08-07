Названы проблемы со здоровьем, которые возникают из-за дыма от лесных пожаров

Опубликовано 07 августа 2024, 12:45
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Названы проблемы со здоровьем, которые возникают из-за дыма от лесных пожаровБудьте осторожны
Лесные пожары в Канаде и Калифорнии приводят к образованию большого количества дыма. В некоторых районах из-за этого ухудшается качество воздуха. Но чем это грозит человеку?
Доктор Джесси Бракамонте, врач семейной медицины клиники Майо, отметил, что дым способен повлиять на здоровье любого человека. Особенно это касается тех, кто проживает в районах с лесными пожарами.
Дым у человека может вызвать всё что угодно: от раздражения глаз до респираторных инфекций. Как правило, из-за дыма возникают проблемы с дыханием, становится тяжело дышать. Сердце также подвергается риску перенапряжения.
Задымлённость особенно опасной может быть для людей с уже имеющимися заболеваниями. Выше всего риск у тех, кто страдает астмой или хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ).
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова