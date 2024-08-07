Названы проблемы со здоровьем, которые возникают из-за дыма от лесных пожаров

Дым у человека может вызвать всё что угодно: от раздражения глаз до респираторных инфекций. Как правило, из-за дыма возникают проблемы с дыханием, становится тяжело дышать. Сердце также подвергается риску перенапряжения.

Задымлённость особенно опасной может быть для людей с уже имеющимися заболеваниями. Выше всего риск у тех, кто страдает астмой или хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ).

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