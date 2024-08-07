Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 августа 2024, 12:45
1 мин.

Названы проблемы со здоровьем, которые возникают из-за дыма от лесных пожаров

Будьте осторожны
Лесные пожары в Канаде и Калифорнии приводят к образованию большого количества дыма. В некоторых районах из-за этого ухудшается качество воздуха. Но чем это грозит человеку?
Названы проблемы со здоровьем, которые возникают из-за дыма от лесных пожаров
© Pixabay/CC0 Public Domain

Доктор Джесси Бракамонте, врач семейной медицины клиники Майо, отметил, что дым способен повлиять на здоровье любого человека. Особенно это касается тех, кто проживает в районах с лесными пожарами.

Названы проблемы со здоровьем, которые возникают из-за дыма от лесных пожаров
© milehightraveler/Getty

Дым у человека может вызвать всё что угодно: от раздражения глаз до респираторных инфекций. Как правило, из-за дыма возникают проблемы с дыханием, становится тяжело дышать. Сердце также подвергается риску перенапряжения.

Задымлённость особенно опасной может быть для людей с уже имеющимися заболеваниями. Выше всего риск у тех, кто страдает астмой или хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.