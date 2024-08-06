Названы продукты для улучшения работы мозга и настроения

Вот какая пища считается лучшей для мозга.

Ягоды. Черника содержит много флаванолов. Они связаны с улучшением когнитивных функций. Также в чернике есть антиоксиданты, которые защищают клетки мозга от окислительного стресса и воспаления. Согласно результатам научных исследований, существует связь между регулярным употреблением ягод и снижением риска возникновения деменции, болезни Альцгеймера.

Рыба. Омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье мозга. Они содержатся в лососе, сардинах, скумбрии, тунце, треске и устрицах.

Листовая зелень. Это шпинат, руккола, кудрявая капуста и листовая капуста.

Орехи. Для общего здоровья мозга полезны грецкие орехи, фисташки и миндаль.