Названы продукты для улучшения работы мозга и настроения

Названы продукты для улучшения работы мозга и настроенияДобавьте их в свою диету
Вот какая пища считается лучшей для мозга.
Ягоды. Черника содержит много флаванолов. Они связаны с улучшением когнитивных функций. Также в чернике есть антиоксиданты, которые защищают клетки мозга от окислительного стресса и воспаления. Согласно результатам научных исследований, существует связь между регулярным употреблением ягод и снижением риска возникновения деменции, болезни Альцгеймера.
Рыба. Омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье мозга. Они содержатся в лососе, сардинах, скумбрии, тунце, треске и устрицах.
Листовая зелень. Это шпинат, руккола, кудрявая капуста и листовая капуста.
Орехи. Для общего здоровья мозга полезны грецкие орехи, фисташки и миндаль.
Пробиотические продукты. Они помогают формировать здоровый микробиом, который отвечает за выработку дофамина и серотонина. К подобным продуктам относятся йогурт, кимчи, пахта, ферментированные овощи (квашеная капуста), некоторые сыры.
Пребиотические продукты. Это лук, чеснок, бананы. Употребляйте также клетчатку из овощей, фруктов, цельнозерновых, бобовых. Стремитесь получать 25−30 г этого вещества в сутки.
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