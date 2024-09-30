Названы продукты и напитки, которых нужно избегать при похудении

Вот чего лучше избегать, если вы хотите как можно скорее похудеть.

Сладкие напитки. В газировке, энергетиках много сахара и калорий. Эти типы напитков связаны с набором веса и повышенным риском возникновения диабета 2 типа. Более полезные альтернативы — фруктовый сок (в умеренных количествах), газированная вода без сахара, ароматизированная вода со вкусом фруктов.

Фастфуд. Он содержит много жира, соли, калорий. При этом после употребления таких продуктов часто остаётся голод. Частое употребление фастфуда приводит к снижению качества питания, а продукты с малым количеством питательных веществ обычно вытесняют здоровую пищу.

Конфеты. Они высококалорийны, содержат большое количество жира, сахара. При их производстве используется рафинированная мука. Более полезные варианты — это ягоды, яблочные дольки, гранола, небольшое количество тёмного шоколада.

Жареные блюда. Одно исследование показало, что употребление жареного картофеля (чипсов или картофеля фри) может способствовать большему набору веса, чем другие продукты.

Выпечка. Торты, печенье и сладкие хлебцы богаты сахаром, калориями и жиром. Также они обычно содержат много фруктозы, которая уменьшает чувство сытости и усиливает голод.

Белый хлеб и макароны. Употребление продуктов, приготовленных из рафинированной муки, способствует набору веса.

Белый рис. Он быстро повышает уровень сахара в крови, не содержит витаминов, минералов, клетчатки, белка.

Мороженое. Вместо него ешьте замороженный виноград, батончики с греческим йогуртом, йогуртовое парфе, пейте фруктовые смузи.