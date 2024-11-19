Названы продукты, которые дают тот же эффект, что и препараты для похудения

Овёс. Он содержит много растворимой клетчатки. В частности, бета-глюкана, который замедляет пищеварение, насыщает. Это имитирует способ, которым препараты для похудения продлевают переваривание еды.

Греческий йогурт. В этом перекусе много белка, который способствует насыщению, уменьшает голод. Исследования показывают, что протеин может увеличивать производство GLP-1, что усиливает чувство сытости.

Чечевица. Она богата клетчаткой и белком, которые помогают снизить вес.

Яблоки. В них есть пектин. Этот тип растворимой клетчатки замедляет пищеварение.

Авокадо. В нём много полезных жиров и клетчатки, которые способствуют насыщению.