Названы продукты, которые избавят от усталости

Рыба. В жирной рыбе много омега-3. Эти кислоты улучшают когнитивные функции, повышают уровень энергии. Один раз в неделю рекомендуется употреблять лосося, сардину, форель.

Йогурт. Он богат пробиотиками, участвует в работе пищеварительной системы, повышает уровень энергии.

Кофе. Этот напиток даёт энергию, так как в нём есть кофеин. Лучше всего употреблять одну-две чашки в сутки.

Банан. Он содержит калий, повышает выносливость организма.

Киви. Фрукт, в составе которого много витамина С. Он укрепляет иммунитет, повышает уровень энергии. Один киви перед сном улучшит его качество.