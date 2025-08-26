Названы продукты, которые несовместимы с лекарствами от диабета

Названы продукты, которые несовместимы с лекарствами от диабетаНапример, это жирная пища
Продукты с высоким содержанием жиров. Избыток насыщенных жиров учёные связывают с повышенным риском развития диабета 2 типа. Также подобная пища может влиять на усвоение некоторых лекарств. По словам диетолога Дарьи Заджак, пища с высоким содержанием жиров замедляет пищеварение. Из-за этого медленнее всасываются некоторые препараты. Примеры таких продуктов - это цельножирные молочные продукты, обработанное мясо, жареная пища и выпечка (печенье, торты).
Продукты с высоким содержанием добавленного сахара. К ним относятся конфеты, газированные напитки, десерты, фруктовые соки. Они не мешают действию лекарств, но сильно затрудняют поддержание стабильного уровня сахара в крови. По возможности сосредоточьтесь на употреблении цельных продуктов, которые содержат при этом клетчатку: это фасоль, бобовые, цельные злаки, фрукты, овощи.
Высокопереработанные и рафинированные углеводы. Часто вызывает скачки уровня сахара в крови такая пища, как белый хлеб, хлопья с высоким содержанием сахара, чипсы, крендели, крекеры, круассаны, печенье, пироги. Если же вы всё же решили их включить в свой рацион, то сочетайте их с белками или жирами в рамках сбалансированного питания. Это замедлит пищеварение и предотвратит скачки уровня глюкозы в крови. Однако Американская диабетическая ассоциация (ADA) настоятельно рекомендует людям с диабетом отдавать предпочтение минимально переработанным источникам углеводов с высоким содержанием клетчатки.
Кофеин. Мочегонный эффект препаратов класса ингибиторов SGLT2 («Джардинс», «Стеглатро» и «Форсига») может усугубляться из-за большого количества кофеина. Если вы принимаете эти лекарства, то придерживайтесь нормы в 400 мг кофеина (около трёх-четырёх чашек кофе) в сутки.
Алкоголь. Если вы его пьёте натощак или при пропуске приёма пищи, то он может негативно сказаться на приёме лекарств от диабета. Спиртное повышает риск возникновения гипогликемии, особенно у людей, которые принимают инсулин или сульфонилмочевину. Всё потому, что алкогольные напитки нарушают способность печени высвобождать глюкозу в кровоток. Кроме того, такие напитки могут усугубить побочные эффекты (тошнота, расстройство пищеварения) при приёме метформина.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.