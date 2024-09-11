Названы продукты, которые нужно есть на ночь, чтобы похудеть

Греческий йогурт. В порции такого йогурта (200 г) содержится 20 г белка. Это почти в два раза больше, чем в обычном йогурте.

Яблочные дольки и арахисовое масло. Арахисовое масло богато растительным белком, который регулирует аппетит. В яблоке мало калорий и при этом есть клетчатка.

Протеиновый коктейль. Для его приготовления смешайте сывороточный белок, замороженные фрукты и несладкое или растительное молоко.

Хумус и овощи. Хумус богат белком. Из половины чашки вы получите 9,5 г белка и 6,75 г клетчатки. Исследования показывают, что у тех, кто ест нут и хумус риск возникновения ожирения на 53% ниже, чем у тех, кто их не употребляет.

Сыр и фрукты. Первый содержит много белка, а из фруктов вы получите клетчатку. Больше всего протеина в сыре пармезан.

Творог. В одной чашке творога — 23,5 г белка.

Яйца. Из двух больших яиц вы получите 12,6 г белка и менее 1 г углеводов.