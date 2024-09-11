Названы продукты, которые нужно есть на ночь, чтобы похудеть

Названы продукты, которые нужно есть на ночь, чтобы похудетьВозьмите это себе на заметку
Греческий йогурт. В порции такого йогурта (200 г) содержится 20 г белка. Это почти в два раза больше, чем в обычном йогурте.
Яблочные дольки и арахисовое масло. Арахисовое масло богато растительным белком, который регулирует аппетит. В яблоке мало калорий и при этом есть клетчатка.
Протеиновый коктейль. Для его приготовления смешайте сывороточный белок, замороженные фрукты и несладкое или растительное молоко.
Хумус и овощи. Хумус богат белком. Из половины чашки вы получите 9,5 г белка и 6,75 г клетчатки. Исследования показывают, что у тех, кто ест нут и хумус риск возникновения ожирения на 53% ниже, чем у тех, кто их не употребляет.
Сыр и фрукты. Первый содержит много белка, а из фруктов вы получите клетчатку. Больше всего протеина в сыре пармезан.
Творог. В одной чашке творога — 23,5 г белка.
Яйца. Из двух больших яиц вы получите 12,6 г белка и менее 1 г углеводов.
Орехи. Миндаль и фисташки являются одними из самых богатых белком орехов. Они дают 6,1 г и 5,73 г белка на 28 г соответственно.
Чиа-пудинг. Его можно сделать из растительного или обычного молока, фруктов, семян чиа. В 28 г семян чиа содержится 4,86 г белка и 9,75 г клетчатки.
Горячий шоколад с коллагеном. Для этого смешайте коллагеновый горячий шоколад с какао-порошком, ложкой коллагена и подсластителем с нулевой калорийностью (например, с архатом, горячим или растительным молоком).
Замороженный йогуртовый корж. Чтобы приготовить вариант с низким содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки, смешайте несколько чашек греческого йогурта с несколькими каплями подсластителя с нулевой калорийностью. Распределите смесь на противне, застеленном пергаментной бумагой. Посыпьте всё сверху свежими ягодами, какао-бобами и рублеными орехами. Перед употреблением заморозьте смесь до затвердения.
Протеиновый батончик. Для получения максимальной пользы выбирайте такие, в которых не менее 10 г белка.
Овёс с высоким содержанием белка. Исследования показывают, что употребление овса может снизить вес и уменьшить аппетит.
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