Названы продукты, которые помогают быстрее выздороветь от гриппа

Вода. При гриппе важно пить достаточное количество воды. Иначе вы можете столкнуться с обезвоживанием. Кроме того, если у вас диарея или лихорадка, это ускоряет потерю жидкости организмом.

Бульон. Натрий в костном бульоне может сбалансировать уровень жидкости в организме.

Куриный суп. Известно, что горячая жидкость устраняет заложенность носа. Также некоторые куриные супы дают организму жидкость, белок и цинк (из курицы), витамин, А (из моркови), витамин С (из лука или сельдерея).

Чай. Наиболее полезны имбирный чай (уменьшает тошноту и рвоту), травяные чаи, чай с лимоном (содержит витамин С). Также можно добавить в этот напиток мёд, чтобы успокоить боль в горле и уменьшить кашель.

Продукты, богатые витамином D. Этот витамин поддерживает работу иммунной системы. Получить его можно от солнечного света, из хлопьев, йогурта, яичных желтков.

Фрукты и овощи с витамином С. Ешьте апельсины, грейпфруты, красный и зелёный болгарский перец, помидоры.

100% фруктовый сок. Важно, чтобы в нём не было сахара (он может скрываться за такими названиями, как кукурузный сироп, сахароза, декстроза или сироп). Рассмотрите для лучшего усвоения организмом 100% яблочный или клюквенный сок без мякоти, а также цитрусовые соки для укрепления иммунитета.

Овсянка. Это источник цинка и железа. Они помогают иммунной системе функционировать.