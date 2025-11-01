Названы продукты, которые помогают при мышечных судорогах

Бананы. Один средний банан даёт 9% от суточной нормы калия. Марита Радлофф, магистр наук, зарегистрированный диетолог, доктор медицины, рекомендует добавлять банан в свой рацион перед пробежкой или во время тренировки, если вы постоянно сталкиваетесь с мышечными судорогами.

Авокадо. Это отличный источник калия и магния. Эти минералы снижают риск возникновения спазмов. Калия в авокадо даже больше, чем в банане: около 15% от суточной нормы в одном целом плоде.

Арбуз. Он примерно на 92% состоит из воды и содержит калий. Об этом сказала Сара Эслинг, магистр наук, сертифицированный диетолог, спортивный диетолог.