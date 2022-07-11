Названы продукты, которые понизят ваше давление в жару

В жару сердце человека начинает работать с удвоенной силой, а приток крови к коже увеличивается. Кроме того, если не пить достаточное количество воды, то нагрузка на сердце тоже будет возрастать. Диетолог Айше Гюль Гювен говорит, что люди, страдающие гипертонией, должны быть летом особенно осторожны.

По мнению специалиста, людям с повышенным давлением обязательно нужно посетить летом врача. Это связано с тем, что некоторые лекарства, назначаемые для снижения давления, могут способствовать потере солей и воды.

Также очень важно правильно питаться. Отказаться лучше от таких вредных для сосудов продуктов, как сливки, жирное мясо, кожа курицы, индейки, сыр, сливочное масло, йогуртовый крем, пальмовое масло, кокосовое масло, мороженое. В умеренных количествах стоит есть свежие орехи, оливки с небольшим количеством соли, оливковое масло, рыбу (например, сардину, скумбрию, лосось и пр.).