Названы продукты, которые понизят ваше давление в жару

Названы продукты, которые понизят ваше давление в жаруО них рассказала диетолог
В жару сердце человека начинает работать с удвоенной силой, а приток крови к коже увеличивается. Кроме того, если не пить достаточное количество воды, то нагрузка на сердце тоже будет возрастать. Диетолог Айше Гюль Гювен говорит, что люди, страдающие гипертонией, должны быть летом особенно осторожны.
По мнению специалиста, людям с повышенным давлением обязательно нужно посетить летом врача. Это связано с тем, что некоторые лекарства, назначаемые для снижения давления, могут способствовать потере солей и воды.
Также очень важно правильно питаться. Отказаться лучше от таких вредных для сосудов продуктов, как сливки, жирное мясо, кожа курицы, индейки, сыр, сливочное масло, йогуртовый крем, пальмовое масло, кокосовое масло, мороженое. В умеренных количествах стоит есть свежие орехи, оливки с небольшим количеством соли, оливковое масло, рыбу (например, сардину, скумбрию, лосось и пр.).
Стабилизировать давлением вам помогут фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, цельнозерновой хлеб, цельнозерновой рис, овёс, гречка, ячмень. Алкоголь же, напротив, только повысить показатели давления.
Помимо этого, специалист советует есть меньше соли и постараться избавиться от лишних килограммов. Известно, что с одним потерянным килограммом вы снизите давление примерно на 1 мм рт. ст. Если окружность талии у женщины - больше 89 см и у мужчины - больше 102 см, то вероятность развития гипертонии у них повышается.
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