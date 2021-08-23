Названы продукты, которые приводят к болезням кожи

БАДы могут быть полезны, если человек точно знает, какого компонента ему не хватает (например, вегетарианцу - витамина B12). Но если рацион и так включает разнообразные продукты и если нет никаких признаков дефицита витаминов, то смысла покупать дополнительно такие комплексы нет, замечает Елена. И даже наоборот: у здорового человека может начаться аллергия на какой-то из компонентов БАДов. При этом усваиваются витаминные комплексы так же хорошо, как и витамины из натуральных продуктов.

Есть также БАД, которую медики рекомендуют принимать городским жителям, которые мало времени проводят на солнце. Это витамин D. Его доза, говорит специалист, действительно нужна всем.

Кроме того, утверждение, что сахар вредит коже, отмечает эксперт, - отчасти миф. На самом деле разовые поедания сладкого могут спровоцировать только аллергические реакции, например, на шоколад. А вот если есть много сладкого всё время, то ситуация меняется. И от этого действительно могут возникнуть акне, особенно часто встречается такое в подростковом возрасте. У людей с сахарным диабетом, если они не будут компенсировать уровень глюкозы в организме, точно так же могут возникнуть проблемы с кожей.

Существует кожное заболевание "розацеа". Причин его возникновения много, но при этом пациентам с таким диагнозом нельзя есть продукты, которые приводят к расширению сосудов. Например, говядину. Ещё им нельзя употреблять алкоголь и различные горячие напитки. Также Елена советует им уменьшить количество продуктов глубокой ферментации, которые содержат гистамин (продукты брожения, выдержанные сыры и сыровяленые колбасы).

Причиной акне может явиться и такой продукт, как цельное (не обзжиренное) молоко. Если употреблять его в больших количествах, то из-за этого могут возникнуть прыщи.

Наконец, на состояние кожи может влиять глютен. Но только при дерматите или целиакии, которые встречаются довольно редко. В остальных случаях отрицательного влияния он не оказывает.