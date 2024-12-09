Названы продукты, которые точно испортятся в холодильнике после отключения электричества

Названы продукты, которые точно испортятся в холодильнике после отключения электричестваНе забудьте их выбросить
Холодильник в закрытом виде при отключении электричества может безопасно хранить еду в течение не более 4 часов.
Если же времени прошло больше, то однозначно стоит избавиться (когда свет всё-таки дадут) от следующих продуктов: сырая либо приготовленная говядина, свинина, курица, индейка и другие виды свежего мяса или колбас; бекон, мясная нарезка, хот-доги; молоко и молочные продукты, заменители молока; яйца и продукты на основе яиц; супы, запеканки, рагу; макароны, рис, картофель в приготовленном виде; свежие макароны; остатки пиццы; мягкие сыры (сливочный сыр, сыр блю, бри, монтерей джек, моцарелла, нешатель); тёртые сыры; нежирные сыры; нарезанные свежие фрукты и овощи, приготовленные овощи; нарезанная или вымытая зелень; разные открытые приправы, банки с соусом для спагетти; открытые контейнеры с овощным соком, открытая детская смесь.
При этом некоторые продукты можно безопасно есть и хранить в холодильнике даже после отключения света на несколько часов. Среди них — твёрдые сыры (чеддер, колби, швейцарский и проволоне), плавленые сыры, тёртый пармезан и романо; маргарин и масло; неразрезанные сырые овощи и фрукты, сухофрукты; открытые фруктовые соки либо консервированные фрукты; многие спреды (в том числе арахисовое масло, желе, приправы, кетчуп, горчица), многие соусы (включая барбекю, вустерширский, открытые заправки для салатов на основе уксуса); лепёшки и хлеб.
В морозилке еда остаётся безопасной для употребления в течение 1−2 суток во время отключения электричества. Если морозильная камера у вас заполнена лишь наполовину, то её содержимое можно есть в течение 24 часов.