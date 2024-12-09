Названы продукты, которые точно испортятся в холодильнике после отключения электричества

Холодильник в закрытом виде при отключении электричества может безопасно хранить еду в течение не более 4 часов.

Если же времени прошло больше, то однозначно стоит избавиться (когда свет всё-таки дадут) от следующих продуктов: сырая либо приготовленная говядина, свинина, курица, индейка и другие виды свежего мяса или колбас; бекон, мясная нарезка, хот-доги; молоко и молочные продукты, заменители молока; яйца и продукты на основе яиц; супы, запеканки, рагу; макароны, рис, картофель в приготовленном виде; свежие макароны; остатки пиццы; мягкие сыры (сливочный сыр, сыр блю, бри, монтерей джек, моцарелла, нешатель); тёртые сыры; нежирные сыры; нарезанные свежие фрукты и овощи, приготовленные овощи; нарезанная или вымытая зелень; разные открытые приправы, банки с соусом для спагетти; открытые контейнеры с овощным соком, открытая детская смесь.