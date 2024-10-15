Названы продукты, которые восстанавливают работу кишечника после приёма антибиотиков

Сладкий картофель. В нём много клетчатки, включая резистентный крахмал с противовоспалительным действием. Кроме того, этот продукт универсален.

Успокаивающие салаты. Например, вы можете использовать такие ингредиенты, как яблоки, сыр, сушёная клюква, орехи, жареный батат.