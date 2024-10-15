Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 октября 2024, 20:15
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Названы продукты, которые восстанавливают работу кишечника после приёма антибиотиков

Это важно, если вы проходили лечение
Для улучшения здоровья кишечника важно потреблять достаточное количество клетчатки и других веществ. Вот в каких блюдах и напитках они содержатся.
Названы продукты, которые восстанавливают работу кишечника после приёма антибиотиков
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Сладкий картофель. В нём много клетчатки, включая резистентный крахмал с противовоспалительным действием. Кроме того, этот продукт универсален.

Успокаивающие салаты. Например, вы можете использовать такие ингредиенты, как яблоки, сыр, сушёная клюква, орехи, жареный батат.

Названы продукты, которые восстанавливают работу кишечника после приёма антибиотиков
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Миска с йогуртом. Полезно есть йогурт с ягодами и слегка подслащённой гранолой. Йогурт содержит пробиотики, которые делают бактерии в кишечнике более разнообразными, облегчают кожные заболевания.

Кофе. Есть доказательства, что он приносит пользу кишечнику.

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