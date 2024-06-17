Названы продукты, которые за месяц вернут молодость

Для сохранения молодости кожи полезно есть красные фрукты и овощи. В их состав входит ликопин, а также антиоксиданты, которые поддерживают выработку коллагена. Например, это малина, яблоко, вишня, клубника, свёкла, кизил, томаты.

Коллаген есть и в следующей пище.

Красное мясо. Особенно много коллагена в жёстких кусках этого мяса. Тем, у кого проблемы с кровяным давлением, весом, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, следует употреблять красное мясо два раза в неделю максимум.

Костный бульон. Он содержит аминокислоты, которые способствуют производству коллагена.

Морепродукты. Коллаген можно найти в рыбе, моллюсках (особенно устрицах).

Продукты, содержащие витамин С. Особенно полезны лимон, киви, петрушка, перец капия, мандарин, апельсин, грейпфрут.

Бобовые. Среди них — нут, чечевица, фасоль, горох.