Названы продукты с самым большим количеством клетчатки

Сладкий картофель. В половине чашки пюре из этого картофеля — 4 г клетчатки. Этот продукт обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает развитие воспаления, рака, повреждения нервов, снижает риск возникновения хронических и дегенеративных заболеваний.

Ячмень. Одна порция вареного ячменя в ½ стакана содержит 3 г клетчатки. В нём есть бета-глюкан, который снижает уровень «плохого» холестерина, нормализует уровень сахара в крови. Фитонутриенты в ячмене поддерживают здоровый микробиом кишечника.

Киноа. Это цельное зерно, в котором белка и клетчатки больше, чем в коричневом рисе. В ½ чашки варёной киноа — около 2,6 г клетчатки.

Гречневая крупа. Половина стакана варёной гречки содержит около 2,3 г клетчатки. Также в гречневой муке в четыре раза больше клетчатки по сравнению с белой мукой.