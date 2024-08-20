Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 августа 2024, 15:45
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Названы продукты с самым большим количеством железа

Ешьте их три раза в день, чтобы не болеть
При нехватке железа в организме у человека развивается анемия. Она часто сопровождается слабостью, одышкой, головокружением, ознобом, болью в груди.
Названы продукты с самым большим количеством железа
© RHS

Бобовые. В одной чашке варёной чечевицы (198 г) — 6,6 мг железа, а в чёрной фасоли его ещё больше. В половине стакана (86 г) варёной чёрной фасоли содержится 10% суточной нормы этого вещества, то есть 1,8 мг.

Субпродукты. 85 г термически обработанной печени содержит 5,2 мг железа, что составляет более 29% дневной нормы.

Тофу. 100 г тофу содержат примерно 3,4 мг железа. Это около 19% суточной потребности.

Шпинат. Одна чашка этого термически обработанного продукта — это 6,4 мг железа.

Названы продукты с самым большим количеством железа
© Pixabay higorhsa

Красное мясо. Из 85 г готового мясного фарша вы получите 2,2 мг железа. Это примерно 12% дневной нормы.

Тёмный шоколад. 23 г этого шоколада содержат 2,3 мг железа.

Кешью. В 10 г этих орехов — около 1,9 мг железа, то есть 10% суточной нормы.

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