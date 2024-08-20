Названы продукты с самым большим количеством железа

Названы продукты с самым большим количеством железаЕшьте их три раза в день, чтобы не болеть
Бобовые. В одной чашке варёной чечевицы (198 г) — 6,6 мг железа, а в чёрной фасоли его ещё больше. В половине стакана (86 г) варёной чёрной фасоли содержится 10% суточной нормы этого вещества, то есть 1,8 мг.
Субпродукты. 85 г термически обработанной печени содержит 5,2 мг железа, что составляет более 29% дневной нормы.
Тофу. 100 г тофу содержат примерно 3,4 мг железа. Это около 19% суточной потребности.
Шпинат. Одна чашка этого термически обработанного продукта — это 6,4 мг железа.
Красное мясо. Из 85 г готового мясного фарша вы получите 2,2 мг железа. Это примерно 12% дневной нормы.
Тёмный шоколад. 23 г этого шоколада содержат 2,3 мг железа.
Кешью. В 10 г этих орехов — около 1,9 мг железа, то есть 10% суточной нормы.
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