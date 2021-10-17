Названы продукты, снижающие уровень холестерина в организме

В список Milliyet вошли восемь продуктов и их сочетаний.

Эдамаме. Снижает уровень "вредного" холестерина, триглицеридов. Также эти бобы можно запечь в духовке с тимьяном - получится вкусное блюдо.

Антепские фисташки и яблоко. Благодаря растворимой клетчатке яблоко снижает "плохой" холестерин, а фисташки с помощью фитостеринов повышают уровень холестерина ЛПВП.

Овсяные батончики. Их можно приготовить и дома. Можно даже их есть вместо овсяной каши. Содержат много клетчатки.