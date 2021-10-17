Названы продукты, снижающие уровень холестерина в организме

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Названы продукты, снижающие уровень холестерина в организмеОни могут стать отличным перекусом
Турецкое издание Milliyet перечислило блюда, которые помогут нормализовать уровень холестерина в крови.
В список Milliyet вошли восемь продуктов и их сочетаний.
- Эдамаме. Снижает уровень "вредного" холестерина, триглицеридов. Также эти бобы можно запечь в духовке с тимьяном - получится вкусное блюдо.
- Антепские фисташки и яблоко. Благодаря растворимой клетчатке яблоко снижает "плохой" холестерин, а фисташки с помощью фитостеринов повышают уровень холестерина ЛПВП.
- Овсяные батончики. Их можно приготовить и дома. Можно даже их есть вместо овсяной каши. Содержат много клетчатки.
- Хлеб из пророщенного зерна. Для перекуса подойдёт кусок поджаренного хлеба с миндальным маслом. Так организм получит клетчатку, полезные жиры, которые позволяют снизить количество "вредного" холестерина.
- Попкорн. Одна порция попкорна может содержать 4 грамма клетчатки. А для того чтобы этот продукт стал полезнее, вместо подсолнечного масла лучше добавить оливковое, а также сыр пармезан.
- Чёрная фасоль. Вообще все бобовые и фасоль могут похвастаться большим количеством клетчатки. С ними можно приготовить много блюд на обед или ужин. Из чёрной фасоли, например, сальсу (соус) к домашним чипсам.
- Сардина. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в этой рыбе, помогают снизить число триглицеридов. Также сардина оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.
- Домашние картофельные чипсы. Для того чтобы чипсы получились более полезными, их можно приготовить самостоятельно дома. В картофеле содержится клетчатка, и при этом продукт это низкокалорийный. Поэтому считается, что он способен снизить количество "плохого" холестерина (ЛПНП) в организме.
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