Названы пряности, которые укрепят здоровье

Названы пряности, которые укрепят здоровьеДобавьте их в любимые блюда
По словам диетолога Ванды Леванюк, у пряностей и специй есть полезные для организма свойства. Они могут оказывать противовоспалительное, противовирусное, антиоксидантное действие. Причём эффект, конечно, зависит от конкретной пряности.
Фото: Love Food
Эксперт по питанию Ванда Леванюк отмечает, что пряности и специи могут помочь при множестве заболеваний. Например, они помогают устранить вздутие живота, похудеть и многое другое.
При этом важно понимать, что специи и пряности - это не одно и то же. К пряностям относят продукты растительного происхождения: при их создании используются стебли, цветы, семена и другие части растений (гвоздика, тмин, перец, корица и пр.). Специи - это сахар, соль, лимонная кислота, крахмал. Существуют также приправы. Например, это горчица, хрен и другие добавки.
Итак, какие же пряности считаются самыми популярными и чем они полезны для здоровья?
Прежде всего, это корица. В ней много железа, кальция, марганца. В день её можно максимум употреблять в объёме пол чайной ложки.
Далее идёт куркума. Она отличается тем, что выводит из организма радионуклиды, тяжёлые металлы, а также помогает медленнее стареть. При употреблении этой пряности вы укрепите иммунитет, приведёте в норму уровень холестерина, снизите риск развития болезней сердца. В сутки куркумы организм должен получать не более половины чайной ложки.
Гвоздика обладает обезболивающими и антисептическими свойствами. Также она в целом успокаивает нервную систему. При её регулярном употреблении вы улучшите пищеварение, аппетит.
Благодаря лавровому листу можно укрепить иммунитет, очистить сосуды, вывести вредные вещества из организма, избавиться от воспаления.
Что касается перца, то есть много его разновидностей. Чёрный перец нужно употреблять для улучшения пищеварения, метаболизма, ускорения усвоения питательных веществ из продуктов. Особенно полезен он для здоровья сердца.
Белый перец поможет привести в норму артериальное давление, повысить иммунитет, ускорить обмен веществ, улучшить аппетит.
Розовый перец защитит вас от артрита, ревматизма, подагры. Также он способен нормализовать работу сердца, укрепить иммунную систему, наладить работу желудка.
Красный перец снижает показатели холестерина в крови. Ещё он предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Благодаря корню имбиря можно укрепить иммунитет. Мелисса и мята избавят от головной боли и стресса, снизят давление, приведут в норму пульс.
Розмарин особенно полезен будет тем, кто страдает от низкого кровяного давления. Антибактериальное действие оказывают на организм чеснок, лук, орегано. Розмарин и провансальские травы отличаются противовирусными свойствами, а перец чили, базилик, мускатный орех, тимьян - противовоспалительным эффектом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.