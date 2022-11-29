Названы пряности, которые укрепят здоровье

Эксперт по питанию Ванда Леванюк отмечает, что пряности и специи могут помочь при множестве заболеваний. Например, они помогают устранить вздутие живота, похудеть и многое другое.

При этом важно понимать, что специи и пряности - это не одно и то же. К пряностям относят продукты растительного происхождения: при их создании используются стебли, цветы, семена и другие части растений (гвоздика, тмин, перец, корица и пр.). Специи - это сахар, соль, лимонная кислота, крахмал. Существуют также приправы. Например, это горчица, хрен и другие добавки.

Итак, какие же пряности считаются самыми популярными и чем они полезны для здоровья?

Прежде всего, это корица. В ней много железа, кальция, марганца. В день её можно максимум употреблять в объёме пол чайной ложки.

Далее идёт куркума. Она отличается тем, что выводит из организма радионуклиды, тяжёлые металлы, а также помогает медленнее стареть. При употреблении этой пряности вы укрепите иммунитет, приведёте в норму уровень холестерина, снизите риск развития болезней сердца. В сутки куркумы организм должен получать не более половины чайной ложки.

Гвоздика обладает обезболивающими и антисептическими свойствами. Также она в целом успокаивает нервную систему. При её регулярном употреблении вы улучшите пищеварение, аппетит.

Благодаря лавровому листу можно укрепить иммунитет, очистить сосуды, вывести вредные вещества из организма, избавиться от воспаления.