Названы пять факторов благополучного старения

Правильное питание. С более низким риском развития деменции и других хронических болезней связаны диеты типа средиземноморской.

Употребление достаточного количества жидкости. Обезвоживание может повлиять на настроение, когнитивные функции, уровень энергии.

Физическая активность. Малоподвижный образ жизни связывают с множеством рисков для здоровья. Если вы будете больше ходить, то это улучшит вашу физическую форму, сделает ум острее, защитит от остеопороза. Особенно в сочетании с правильным рационом.