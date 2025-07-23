Названы пять факторов благополучного старения

Названы пять факторов благополучного старенияПроверьте себя и своих близких
Правильное питание. С более низким риском развития деменции и других хронических болезней связаны диеты типа средиземноморской.
Употребление достаточного количества жидкости. Обезвоживание может повлиять на настроение, когнитивные функции, уровень энергии.
Физическая активность. Малоподвижный образ жизни связывают с множеством рисков для здоровья. Если вы будете больше ходить, то это улучшит вашу физическую форму, сделает ум острее, защитит от остеопороза. Особенно в сочетании с правильным рационом.
Поддержание социальных связей. Одиночество повышает вероятность снижения когнитивных способностей и развития депрессии.
Поддержание активности ума. Разгадывание кроссвордов, новые физические упражнения могут поддержать работу мозга.
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