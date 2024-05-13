Названы пять простых и научно обоснованных способов справиться с нехваткой времени

Исследования показывают, что большинство из нас борются с ощущением нехватки времени. Так, в рамках одной работы, проведённой в СШ, выяснилось, что 80% людей чувствуют, что им не хватает времени в течение дня. И это на 10% больше, чем десять лет назад.

Также научные работы демонстрируют, что нехватка времени связана с повышением уровня гормона стресса кортизола. Это может привести к повышению артериального давления и риску возникновения сердечных заболеваний.

Фактически, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, 3/4 миллиона человек умирают каждый год от болезней сердца и инсультов из-за переутомления.

Кроме того, нехватка времени — причина выгорания номер один. Исследования показывают, что ощущение нехватки времени может затуманить разум, ухудшить функцию памяти и концентрацию, сделать вас склонным к принятию более рискованных решений.

Вот пять способов, которые помогут вам контролировать время.

Просто скажите «нет". Согласно исследованиям, лучше не отказывать кому-нибудь, ссылаясь на нехватку времени. Вместо этого попросите у человека больше времени на какое-либо дело, дайте понять, что говорите «нет» по независящим от вас обстоятельствам или вообще не оправдывайтесь.

Проведите аудит времени. Составление карты того, как вы используете свое время, — отличный способ увидеть, где вы можете взять ещё немного времени. Начните с того, что просто записывайте все свои действия за определённый период. Например, за неделю.

Делегируйте задачи. К примеру, вы можете вызвать клининг (хотя бы изредка), купить робот-пылесос или заказать еду на дом. Да, это будет дороже, но освободит вам несколько часов. Также исследования показывают, что вложение денег во время, а не в вещи, гораздо полезнее для благополучия человека.