Названы растительные добавки, которые могут навредить печени

Известно, что экстракт зелёного чая, куркума, чёрный кохош, ашваганда, красный дрожжевой рис, гарциния камбоджийскую могут привести к отравлению или повреждению печени. В ходе работы специалисты проанализировали данные 9685 человек, занесённых в NHANES с января 2017 года по март 2020 года. Средний возраст участников составил 47,5 лет, около 52% были женщинами.

Более 57% участников сообщили, что принимали травяные или диетические добавки в течение последних 30 дней. При этом почти 5% принимали один из шести растительных препаратов, которые исследовали эксперты. Наиболее распространённой была куркума, за ней следовали экстракт зелёного чая, ашваганда, гарциния камбоджийская, красный дрожжевой рис и чёрный кохош.

При этом имеется несколько сообщений о случаях, связывающих растительные добавки с острым поражением печени, печёночной недостаточностью, желтухой и другими проблемами со здоровьем.

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