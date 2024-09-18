Названы растительные добавки, которые могут навредить печени

Названы растительные добавки, которые могут навредить печениЭто недавно обнаружили учёные
Команда учёных решила понять, как определённые растительные добавки влияют на здоровье. Среди них были экстракт зелёного чая, куркума или куркумин, чёрный кохош, ашваганда, красный дрожжевой рис и гарциния камбоджийская.
Исследования показали, что с 2004 по 2005 год около 7% случаев медикаментозных поражений печени были связаны с травяными и диетическими добавками. К 2013−2014 годам это число выросло до 20%.
Известно, что экстракт зелёного чая, куркума, чёрный кохош, ашваганда, красный дрожжевой рис, гарциния камбоджийскую могут привести к отравлению или повреждению печени. В ходе работы специалисты проанализировали данные 9685 человек, занесённых в NHANES с января 2017 года по март 2020 года. Средний возраст участников составил 47,5 лет, около 52% были женщинами.
Более 57% участников сообщили, что принимали травяные или диетические добавки в течение последних 30 дней. При этом почти 5% принимали один из шести растительных препаратов, которые исследовали эксперты. Наиболее распространённой была куркума, за ней следовали экстракт зелёного чая, ашваганда, гарциния камбоджийская, красный дрожжевой рис и чёрный кохош.
При этом имеется несколько сообщений о случаях, связывающих растительные добавки с острым поражением печени, печёночной недостаточностью, желтухой и другими проблемами со здоровьем.
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