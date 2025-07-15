Названы риски и побочные эффекты популярных БАДов

Мультивитамины. Существует мало доказательств их пользы для здоровья. Большинство экспертов считают, что лучше всего получать витамины из пищи. Кроме того, бета-каротин при приёме может повысить риск развития рака лёгких у тех, кто курит и работает с асбестом, витамин К способен снизить эффективность варфарина, железо и медь могут привести к перегрузке организма этими веществами, повысить вероятность развития деменции, диабета и болезней сердца, кальций и цинк снижают эффективность антибиотиков.

Витамин D. Его избыток может привести к гиперкальциемии, то есть к повышению уровня кальция в крови. Это характеризуется также такими симптомами, как рвота, тошнота, боль, мышечная слабость, потеря аппетита, обезвоживание, камни в почках, нейропсихические расстройства. В крайнем случае токсичность витамина D может вызвать почечную недостаточность, сердечные аритмии, кальцификацию сердечных клапанов и сосудов, смерть.

Омега-3. При приёме в больших дозах они могут вызвать такие побочные эффекты, как снижение иммунной функции, длительное кровотечение, повышенный риск развития мерцательной аритмии (у людей с болезнями сердца).

Витамин С. Есть доказательства, что высокие дозы этого витамина могут повысить риск образования камней в почках. Особенно это касается мужчин, которые к этому предрасположены.