Названы риски и преимущества для здоровья приёма противозачаточных

Названы риски и преимущества для здоровья приёма противозачаточныхОб этом важно знать
Гормональная контрацепция заключается в применении половых гормонов — эстрогенов и прогестагенов. Они не позволяют женщине забеременеть. Такая форма контрацепции существует также в виде пластырей, вагинальных колец, кожных имплантатов или инъекций. Эти методы требуют медицинских процедур для начала или окончания их использования, а таблетки — нет.
В любом случае нужно также понимать, что противозачаточные не защищают от инфекций, передающихся половым путём.
При правильном использовании комбинированные оральные контрацептивы (содержащие как эстрогены, так и прогестагены) имеют частоту неудач (определяемую как количество непреднамеренных беременностей на 100 женщин в течение одного года) менее 1%. Это аналогично внутриматочным средствам (ВМС) и инъекционным прогестагенам. Уступает эта эффективность лишь хирургической стерилизации (гистерэктомии или вазэктомии).
Большинство женщин могут использовать гормональные контрацептивы. Исключение составляют те, кто страдает высоким кровяным давлением, коронарным или цереброваскулярным заболеванием, определёнными видами мигрени. Следует избегать таблеток женщинам, у которых был рак груди, есть ожирение, связанное с образованием тромбов.
В течение многих лет утверждалось, что оральные контрацептивы могут снижать уровень витаминов или фолиевой кислоты. Однако данный эффект не является значительным у людей, которые в остальном придерживаются здорового питания.
Если противозачаточные таблетки принимаются вместе с другими лекарствами, это может вызвать их взаимодействие. Оно может усилить или ослабить действие лекарств. Лучше всего в этом случае проконсультироваться с врачом перед началом приёма таблеток.
Также эффективность противозачаточных может быть снижена у пациентов, проходящих определённое лечение. То есть у тех, кто принимает рифампицин (противотуберкулезный антибиотик), а также ряд противоэпилептических препаратов.
Что касается побочных эффектов, то в первые месяцы приёма у женщины могут возникнуть определённые симптомы. Это тошнота, боль в груди, рост волос, нерегулярные кровотечения, раздражительность, снижение либидо, вздутие живота и увеличение веса. Они обычно проходят со временем или после изменения дозы или типа принимаемых таблеток. В некоторых же случаях они могут означать, что приём таблеток нужно прекратить.
Помимо этих возможных неудобств, основные риски приёма таблеток связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вероятностью развития определённых видов опухолей.
Женщины, принимающие гормональные контрацептивы, в 3−4 раза чаще подвержены венозной тромбоэмболии (образованию тромбов). Не рекомендуется противозачаточные принимать женщинам после 35 лет, которые курят, страдают ожирением или имеют семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний.
Связаны противозачаточные таблетки и с некоторыми типами рака. Хотя данные различаются в разных исследованиях, вероятность развития рака груди на 20−40% выше во время приёма таблеток. Существует более высокая вероятность (до четырёх раз выше риск) развития опухолей печени, а у женщин с положительным результатом теста на вирус папилломы человека (ВПЧ) повышается вероятность развития рака шейки матки.
Среди преимуществ оральных контрацептивов выделяют снижение вероятности развития рака яичников и эндометрия. Они также регулируют продолжительность менструальных циклов и уменьшают предменструальные симптомы, снимают боли во время менструации и овуляцию, уменьшают объем менструального кровотечения и риск дефицита железа (анемии), улучшают состояние при акне и эндометриозе, связаны со снижением риска возникновения доброкачественных опухолей груди, воспалительных заболеваний органов малого таза, кист яичников и остеопороза.
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