Названы риски и преимущества для здоровья приёма противозачаточных

Большинство женщин могут использовать гормональные контрацептивы. Исключение составляют те, кто страдает высоким кровяным давлением, коронарным или цереброваскулярным заболеванием, определёнными видами мигрени. Следует избегать таблеток женщинам, у которых был рак груди, есть ожирение, связанное с образованием тромбов.

В течение многих лет утверждалось, что оральные контрацептивы могут снижать уровень витаминов или фолиевой кислоты. Однако данный эффект не является значительным у людей, которые в остальном придерживаются здорового питания.

Если противозачаточные таблетки принимаются вместе с другими лекарствами, это может вызвать их взаимодействие. Оно может усилить или ослабить действие лекарств. Лучше всего в этом случае проконсультироваться с врачом перед началом приёма таблеток.

Также эффективность противозачаточных может быть снижена у пациентов, проходящих определённое лечение. То есть у тех, кто принимает рифампицин (противотуберкулезный антибиотик), а также ряд противоэпилептических препаратов.

Что касается побочных эффектов, то в первые месяцы приёма у женщины могут возникнуть определённые симптомы. Это тошнота, боль в груди, рост волос, нерегулярные кровотечения, раздражительность, снижение либидо, вздутие живота и увеличение веса. Они обычно проходят со временем или после изменения дозы или типа принимаемых таблеток. В некоторых же случаях они могут означать, что приём таблеток нужно прекратить.

Помимо этих возможных неудобств, основные риски приёма таблеток связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вероятностью развития определённых видов опухолей.

Женщины, принимающие гормональные контрацептивы, в 3−4 раза чаще подвержены венозной тромбоэмболии (образованию тромбов). Не рекомендуется противозачаточные принимать женщинам после 35 лет, которые курят, страдают ожирением или имеют семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний.

Связаны противозачаточные таблетки и с некоторыми типами рака. Хотя данные различаются в разных исследованиях, вероятность развития рака груди на 20−40% выше во время приёма таблеток. Существует более высокая вероятность (до четырёх раз выше риск) развития опухолей печени, а у женщин с положительным результатом теста на вирус папилломы человека (ВПЧ) повышается вероятность развития рака шейки матки.

Среди преимуществ оральных контрацептивов выделяют снижение вероятности развития рака яичников и эндометрия. Они также регулируют продолжительность менструальных циклов и уменьшают предменструальные симптомы, снимают боли во время менструации и овуляцию, уменьшают объем менструального кровотечения и риск дефицита железа (анемии), улучшают состояние при акне и эндометриозе, связаны со снижением риска возникновения доброкачественных опухолей груди, воспалительных заболеваний органов малого таза, кист яичников и остеопороза.

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