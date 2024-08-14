Названы самые безопасные способы удаления краски для волос с кожи

Средство для удаления краски с волос. Подобные жидкость и салфетки продаются в магазинах косметики и некоторых аптеках. Такие средства полезно иметь под рукой, если вы красите волосы в домашних условиях.

Средство для снятия макияжа. Скорее всего, больше подойдёт средство для снятия водостойкой косметики.

Детские влажные салфетки. Насколько хорошо они удаляют краску, зависит от их состава. Они также подходят для чувствительной кожи.

Оливковое масло. В ходе одного исследования выяснилось, что оно может удалить краску с нежных тканей, таких как кашемир.