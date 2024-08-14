Названы самые безопасные способы удаления краски для волос с кожи

Названы самые безопасные способы удаления краски для волос с кожиОб этом важно знать
Средство для удаления краски с волос. Подобные жидкость и салфетки продаются в магазинах косметики и некоторых аптеках. Такие средства полезно иметь под рукой, если вы красите волосы в домашних условиях.
Средство для снятия макияжа. Скорее всего, больше подойдёт средство для снятия водостойкой косметики.
Детские влажные салфетки. Насколько хорошо они удаляют краску, зависит от их состава. Они также подходят для чувствительной кожи.
Оливковое масло. В ходе одного исследования выяснилось, что оно может удалить краску с нежных тканей, таких как кашемир.
Отшелушивающее очищающее средство для лица. Во многих таких средствах содержатся бета-гидроксикислоты, которые помогают удалить грязь и мусор с поверхности кожи. После этого нанесите на кожу увлажняющий крем.
Отбеливающая зубная паста. Она также содержит абразивные ингредиенты, которые могут раздражать кожу. Перед использованием такой пасты проверьте на небольшом участке кожи реакцию на неё. Уменьшить раздражение можно при помощи смешивания пасты с водой.
Белый уксус. Он обладает антимикробными и антиоксидантными свойствами. Но не забудьте разбавить его водой.
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