Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 августа 2024, 00:00
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Названы самые безопасные способы удаления краски для волос с кожи

Об этом важно знать
Даже если вы краситесь в салоне, всё равно есть вероятность, что какое-то количество краски попадёт на кожу или одежду. Причём смыть это всё потом может быть непросто.
Названы самые безопасные способы удаления краски для волос с кожи
© Southern Living

Средство для удаления краски с волос. Подобные жидкость и салфетки продаются в магазинах косметики и некоторых аптеках. Такие средства полезно иметь под рукой, если вы красите волосы в домашних условиях.

Средство для снятия макияжа. Скорее всего, больше подойдёт средство для снятия водостойкой косметики.

Детские влажные салфетки. Насколько хорошо они удаляют краску, зависит от их состава. Они также подходят для чувствительной кожи.

Оливковое масло. В ходе одного исследования выяснилось, что оно может удалить краску с нежных тканей, таких как кашемир.

Названы самые безопасные способы удаления краски для волос с кожи
© Olha Romaniuk / Getty Images

Отшелушивающее очищающее средство для лица. Во многих таких средствах содержатся бета-гидроксикислоты, которые помогают удалить грязь и мусор с поверхности кожи. После этого нанесите на кожу увлажняющий крем.

Отбеливающая зубная паста. Она также содержит абразивные ингредиенты, которые могут раздражать кожу. Перед использованием такой пасты проверьте на небольшом участке кожи реакцию на неё. Уменьшить раздражение можно при помощи смешивания пасты с водой.

Белый уксус. Он обладает антимикробными и антиоксидантными свойствами. Но не забудьте разбавить его водой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.