Названы самые эффективные альтернативы мелатонину для лучшего сна

Корень валерианы. Он способствует расслаблению и улучшению сна. Один обзор исследований также показал, что валериана может повысить качество сна.

Сок кислой вишни. В вишне содержится много веществ, улучшающих сон. Это в том числе мелатонин, триптофан и серотонин. Одно небольшое исследование продемонстрировало, что употребление сока вишни делает сон более качественным и уменьшает выраженность бессонницы. Пищевые добавки с вишней также увеличивают время, проводимое в постели, общую продолжительность сна и его общую эффективность.

L-теанин. Это аминокислота, которая содержится в зелёном чае. Согласно научным исследованиям, приём добавок с L-теанином улучшает качество сна, повышает его продолжительность и улучшает дневную активность у тех, кто страдает бессонницей.

Мелисса. Исследования показали, что она помогает при тревожности и бессоннице.

L-триптофан. Он способствует сну за счёт того, что преобразуется в мозге в гормоны, которые регулируют сон, то есть в серотонин и мелатонин.