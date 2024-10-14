Названы самые эффективные противораковые продукты из средиземноморской диеты

Лесные ягоды. Благодаря клетчатке, витаминам, антиоксидантам в их составе вы защитите себя от развития рака в пищеварительной системе.

Крестоцветные овощи. Это брокколи, белокочанная, брюссельская, цветная капуста. Они содержат индол-3-карбинол, обладающий противораковым действием.

Жирная рыба. В ней много белка, питательных веществ. В частности, это касается лосося, тунца, анчоуса. Они защищают от возникновения колоректального рака, рака молочной железы.

Орехи. Согласно данным Американского института исследований рака, все орехи оказывают на организм противораковое действие.

Бобовые. Флавоноиды, которые содержатся в их внешнем слое, работают как мощные антиоксиданты.