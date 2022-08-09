Названы самые эффективные способы избавиться от зависимости от смартфона

У матерей зависимость от социальных сетей может появиться по многим причинам. Например, кто-то, как Самары Абдель Вахид, мать двоих детей, может использовать смартфон как способ убежать от стресса. Устройство помогает ей успокоиться и не сорваться на ребёнка.

При этом исследование экспертов Стэнфордского университета показывает, что 14 процентов пользователей с трудом могут выдержать отсутствие интернета в течение нескольких дней. Также более 9 процентов скрывают от семьи «зависание» в интернете, а 8 процентов говорит, что таким образом они пытаются скрыться от проблем.

Также учёные установили, что между жестоким обращением с маленькими детьми (в возрасте от 4 месяцев до 3 лет) и проведением времени в интернете. Кроме того, проблемы начинаются и у детей: у них специалисты обнаружили связь между использованием интернета и расстройством поведения.

Но есть несколько способов, которые помогут побороть зависимость от гаджетов.