Названы самые эффективные способы избавиться от зависимости от смартфона

Названы самые эффективные способы избавиться от зависимости от смартфонаОт этой зависимости могут страдать как дети, так и их родители
У матерей зависимость от социальных сетей может появиться по многим причинам. Например, кто-то, как Самары Абдель Вахид, мать двоих детей, может использовать смартфон как способ убежать от стресса. Устройство помогает ей успокоиться и не сорваться на ребёнка.
При этом исследование экспертов Стэнфордского университета показывает, что 14 процентов пользователей с трудом могут выдержать отсутствие интернета в течение нескольких дней. Также более 9 процентов скрывают от семьи «зависание» в интернете, а 8 процентов говорит, что таким образом они пытаются скрыться от проблем.
Также учёные установили, что между жестоким обращением с маленькими детьми (в возрасте от 4 месяцев до 3 лет) и проведением времени в интернете. Кроме того, проблемы начинаются и у детей: у них специалисты обнаружили связь между использованием интернета и расстройством поведения.
Но есть несколько способов, которые помогут побороть зависимость от гаджетов.
Признать существование проблемы. После того как вы признаете, что у вас действительно есть зависимость, вы сможете начать её лечение.
Регулярно отключать интернет. Лучше всего настройте роутер и другие устройства так, чтобы они сами выключались в определённое время.
Убрать ненужные уведомления от мобильных приложений.
Удалить ненужные приложения. Это касается приложений, которые отнимают у вас много времени.
Найти альтернативу пользованию смартфоном. Можно создать специальное пространство, где будут стоять ароматические свечи и другие приятные вещи.
Чётко определите для себя, какие дни рабочие, а какие - выходные. Это связано с тем, что сейчас граница между отдыхом и работой становится всё более размытой.
Отвлекайтесь от новостей и электронных писем. Для этого включите успокаивающую музыку или почитайте книгу.
Не берите смартфон в руки сразу же после пробуждения. Это даст возможность сосредоточиться на самом себе.
Убирайте смартфон хотя бы на полчаса в день и на целый день - один раз в неделю. Это поможет изменить вашу жизнь.
Следите за временем, которое вы проводите в социальных сетях.
Выделяйте время, чтобы побыть в тишине. Например, в день вы вполне можете уделять всего 10 минут медитации.
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