Названы самые эффективные способы избавления от боли в спине

Физическая активность делает нас сильнее, усиливает приток крови и питательных веществ к мягким тканям спины. Это может помочь уменьшить скованность, ускорить заживление.

Многие уверены, что сутулиться плохо, а перенос тяжестей — путь к катастрофе. Но в научных работах, проведённых за последние 20 лет, нет никакой связи между сутулостью и болью в позвоночнике. Кроме того, не было найдено ни одной позы, которая бы защищала людей от болей в спине или повышала риск их развития.

Что касается подъёма тяжестей, то он не только не вредит позвоночнику, но и может помочь предотвратить боли в спине. Всё потому, что это укрепляет мышцы и кости.

На ощущение боли влияет множество разных факторов. В том числе страх, беспокойство, бесполезные убеждения о боли, стресс, недостаток сна, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Лучшим лечением поэтому будет то, которое учитывает как можно больше этих факторов. Например, когнитивно-функциональная терапия (КФТ) — метод, фокусирующийся на психологических, физических особенностях человека и на факторах его образа жизни. Пациентам помогают распознать, из-за чего возникает их боль, и понять, что она не всегда указывает на нарушение в работе организма.

В одном исследовании, проведённом в Австралии, приняли участие 492 пациента с хронической болью в пояснице. Спустя год после КФТ они испытывали меньше боли и были значительно меньше ограничены ею, чем люди, получавшие традиционную помощь.

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