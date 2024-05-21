Названы самые эффективные способы запоминания информации

Большое количество исследований показывает, что сначала мы новую информацию забываем очень быстро, а затем этот процесс замедляется. На практике это означает, что очень сжатые сроки занятий приводят к катастрофическому объёму забытой информации.

Лучшим вариантом для хорошего запоминания будет постепенное и продолжительное изучение конкретной темы. Это называется «эффект интервала». Благодаря этому навыки и знания в памяти сохраняются лучше и дольше.

Исследования показали, что мы запоминаем информацию лучше, когда делаем перерыв между первым изучением чего-либо и повторением. Это работает даже с короткими периодами: например, в пару секунд.

По словам психологов, лучшее время для повторного изучения материала — когда он находится на грани забывания.