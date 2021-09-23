Названы самые эффективные типы масок от COVID-19

Названы самые эффективные типы масок от COVID-19Они снизят риск передачи инфекции
Исследование эффективности ношения масок для защиты от коронавируса проводилось с ноября 2020 года по апрель 2021 года. В нём приняли участие 341 126 взрослых, проживающих в деревнях государства Бангладеш. В 300 сельских поселениях люди надевали или нет маски как обычно, в 200 деревнях учёные выдавали хирургические маски, а в 100 деревнях - тканевые. При этом фиксировалось, правильно люди носят маски, неправильно или не надевают вообще. Спустя пять и девять недель после начала исследования команда учёных собрала информацию о симптомах ковида у всех участников. Если человек называл признаки этой инфекции, то он сдавал тест на наличие вируса.
Лора (Лейла) Х. Квонг с коллегами выяснила, что за время эксперимента показатель ношения масок вырос в более чем три раза (то есть использовать их люди стали чаще). При этом в тех местах, где маски выдавались, социальная дистанция между жителями увеличилась на 5 процентов. Также в 300 деревнях, где маски распространялись, риск COVID-19 снизился на 9 процентов по сравнению с деревнями, где они не были выданы.
При этом как хирургические, так и тканевые маски снизили в деревнях вероятность заражения ковидом на 12 процентов. В той местности, где выдавали хирургические маски, риск снизился для людей 60+ - на 35 процентов, для испытуемых в возрасте 50-60 лет - на 23 процента.
Эксперт заключает: "Если вы спросите, нужно ли носить маску, ответ будет "да". Тканевые маски, вероятно, лучше, чем ничего, но высококачественные хирургические маски или такие, как KF94s, KN95s и N95s, являются наиболее эффективными для предотвращения COVID-19".