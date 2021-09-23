Названы самые эффективные типы масок от COVID-19

Лора (Лейла) Х. Квонг с коллегами выяснила, что за время эксперимента показатель ношения масок вырос в более чем три раза (то есть использовать их люди стали чаще). При этом в тех местах, где маски выдавались, социальная дистанция между жителями увеличилась на 5 процентов. Также в 300 деревнях, где маски распространялись, риск COVID-19 снизился на 9 процентов по сравнению с деревнями, где они не были выданы.

При этом как хирургические, так и тканевые маски снизили в деревнях вероятность заражения ковидом на 12 процентов. В той местности, где выдавали хирургические маски, риск снизился для людей 60+ - на 35 процентов, для испытуемых в возрасте 50-60 лет - на 23 процента.

Эксперт заключает: "Если вы спросите, нужно ли носить маску, ответ будет "да". Тканевые маски, вероятно, лучше, чем ничего, но высококачественные хирургические маски или такие, как KF94s, KN95s и N95s, являются наиболее эффективными для предотвращения COVID-19".