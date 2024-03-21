Названы самые полезные для планеты, вашего здоровья и кошелька способы есть меньше мяса

Учёные в рамках недавнего исследования сравнили влияние ряда устойчивых диетических мер на здоровье, окружающую среду и финансы людей. Принимали участие в этом исследовании 1235 взрослых британцев.

Результаты анализа показали, что существует четыре простых изменения в питании, которые принесут пользу здоровью человека, его кошельку, нашей планете.

Замените мясные продукты бобовыми. Фасоль, нут и чечевица богаты белком, клетчаткой и содержат мало жиров. При этом они воздействуют на окружающую среду незначительно. Начните с хумуса.

Замените мясные блюда яйцами. Они тоже очень питательны. Выбирайте яйца от кур на свободном выгуле.