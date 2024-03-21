Названы самые полезные для планеты, вашего здоровья и кошелька способы есть меньше мяса

Названы самые полезные для планеты, вашего здоровья и кошелька способы есть меньше мясаВозьмите их на заметку
Учёные в рамках недавнего исследования сравнили влияние ряда устойчивых диетических мер на здоровье, окружающую среду и финансы людей. Принимали участие в этом исследовании 1235 взрослых британцев.
Результаты анализа показали, что существует четыре простых изменения в питании, которые принесут пользу здоровью человека, его кошельку, нашей планете.
Замените мясные продукты бобовыми. Фасоль, нут и чечевица богаты белком, клетчаткой и содержат мало жиров. При этом они воздействуют на окружающую среду незначительно. Начните с хумуса.
Замените мясные блюда яйцами. Они тоже очень питательны. Выбирайте яйца от кур на свободном выгуле.
Замените мясные блюда твёрдыми или мягкими сырами. Наименьшее воздействие на окружающую среду оказывает молоко, за ним идёт йогурт, далее — сливочные сыры, твёрдые сыры.
Сократите потребление мяса на 20%. Даже в небольших количествах мясо может стать ценным источником белка и микроэлементов, в том числе железа, цинка, витаминов группы B.
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