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Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 марта 2024, 08:15
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Названы самые полезные для планеты, вашего здоровья и кошелька способы есть меньше мяса

Возьмите их на заметку
Потребление различных продуктов питания влияет на 20−30% на окружающую среду. И есть четыре простых способа это изменить.

Учёные в рамках недавнего исследования сравнили влияние ряда устойчивых диетических мер на здоровье, окружающую среду и финансы людей. Принимали участие в этом исследовании 1235 взрослых британцев.

Результаты анализа показали, что существует четыре простых изменения в питании, которые принесут пользу здоровью человека, его кошельку, нашей планете.

Замените мясные продукты бобовыми. Фасоль, нут и чечевица богаты белком, клетчаткой и содержат мало жиров. При этом они воздействуют на окружающую среду незначительно. Начните с хумуса.

Замените мясные блюда яйцами. Они тоже очень питательны. Выбирайте яйца от кур на свободном выгуле.

Названы самые полезные для планеты, вашего здоровья и кошелька способы есть меньше мяса
© Getty Images

Замените мясные блюда твёрдыми или мягкими сырами. Наименьшее воздействие на окружающую среду оказывает молоко, за ним идёт йогурт, далее — сливочные сыры, твёрдые сыры.

Сократите потребление мяса на 20%. Даже в небольших количествах мясо может стать ценным источником белка и микроэлементов, в том числе железа, цинка, витаминов группы B.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.