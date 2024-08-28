Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 августа 2024, 20:15
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Названы самые полезные для сердца упражнения

Их можно выполнять каждый день
Чтобы сохранить сердце здоровым и сильным, нужно регулярно заниматься спортом. Эксперты по фитнесу рассказали о лучших ежедневных видах активности, которые в этом помогут.
Названы самые полезные для сердца упражнения
© Yoshiyoshi Hirokawa//Getty Images

Бег. Бег и ходьба повышают пульс и кровяное давление. После хорошей пробежки либо прогулки уровень эндорфинов повышается, а частота сердечных сокращений и давление снижаются. Полезно для тела будет чередовать бег с ходьбой и/или перемещением по разным рельефам.

Плавание. Прохладная вода поддерживает температуру тела, при этом давление и пульс всё равно увеличиваются, не нагружая суставы. Сопротивление в воде позволяет также тренировать мышцы.

Круговая силовая тренировка. Баланс, координация, мышечная сила защищают кости от разрушения. Особенно важна сила мышц с возрастом.

Названы самые полезные для сердца упражнения
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Танцы. Вы можете танцевать во время уборки после еды и сжигать калории.

Йога и медитация. Исследования показывают, что практика намасте может быть полезна для профилактики болезней сердца. Йога и медитация позволяют достичь равновесия в состоянии тела, души и разума.

Тайцзи. Эта практика сочетает телесную осознанность с низкоинтенсивными упражнениями. Благодаря этому заниматься тайцзи могут люди с ограниченными возможностями, более слабые и/или пожилые люди.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.