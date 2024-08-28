Названы самые полезные для сердца упражнения

Названы самые полезные для сердца упражненияИх можно выполнять каждый день
Бег. Бег и ходьба повышают пульс и кровяное давление. После хорошей пробежки либо прогулки уровень эндорфинов повышается, а частота сердечных сокращений и давление снижаются. Полезно для тела будет чередовать бег с ходьбой и/или перемещением по разным рельефам.
Плавание. Прохладная вода поддерживает температуру тела, при этом давление и пульс всё равно увеличиваются, не нагружая суставы. Сопротивление в воде позволяет также тренировать мышцы.
Круговая силовая тренировка. Баланс, координация, мышечная сила защищают кости от разрушения. Особенно важна сила мышц с возрастом.
Танцы. Вы можете танцевать во время уборки после еды и сжигать калории.
Йога и медитация. Исследования показывают, что практика намасте может быть полезна для профилактики болезней сердца. Йога и медитация позволяют достичь равновесия в состоянии тела, души и разума.
Тайцзи. Эта практика сочетает телесную осознанность с низкоинтенсивными упражнениями. Благодаря этому заниматься тайцзи могут люди с ограниченными возможностями, более слабые и/или пожилые люди.
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