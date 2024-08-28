Названы самые полезные для сердца упражнения

Бег. Бег и ходьба повышают пульс и кровяное давление. После хорошей пробежки либо прогулки уровень эндорфинов повышается, а частота сердечных сокращений и давление снижаются. Полезно для тела будет чередовать бег с ходьбой и/или перемещением по разным рельефам.

Плавание. Прохладная вода поддерживает температуру тела, при этом давление и пульс всё равно увеличиваются, не нагружая суставы. Сопротивление в воде позволяет также тренировать мышцы.

Круговая силовая тренировка. Баланс, координация, мышечная сила защищают кости от разрушения. Особенно важна сила мышц с возрастом.