Названы самые полезные для здоровья костей продукты

Сушёный инжир. Достаточно будет всего двух плодов в день.

Брокколи. Вещества, необходимые для здоровья костей, из этой капусты легко усваиваются.

Миндаль. Из него вы получите кальций и фосфор. Более 85% фосфора в организме взрослого — в костях.

Апельсин. В нём очень много витамина С. Научно доказано, что он снижает риск возникновения остеопороза у людей, которые мало занимаются спортом.