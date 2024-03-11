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Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 марта 2024, 21:00
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Названы самые полезные для здоровья костей продукты

Они защитят от остеопороза
Для крепких костей необходимы витамин D, С, калий, кальций. Вот из каких продуктов их можно получить.

Сушёный инжир. Достаточно будет всего двух плодов в день.

Брокколи. Вещества, необходимые для здоровья костей, из этой капусты легко усваиваются.

Миндаль. Из него вы получите кальций и фосфор. Более 85% фосфора в организме взрослого — в костях.

Апельсин. В нём очень много витамина С. Научно доказано, что он снижает риск возникновения остеопороза у людей, которые мало занимаются спортом.

Названы самые полезные для здоровья костей продукты
© Pixabay Huahom

Чернослив. Результаты одного исследования показали, что употребление пяти-шести плодов чернослива в день на протяжении полугода укрепляет бедренную кость.

Бобовые. Они считаются отличным источником кальция.

Батат. Из него вы получите витамин А. Он нужен для здоровья хрящей и костей.

Тофу. В нём содержится много магния и кальция.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.