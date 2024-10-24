Названы самые полезные для здоровья крахмалистые продукты

Картофель. В белом картофеле содержатся жизненно важные питательные вещества: это калий, витамин С и клетчатка. Они поддерживают здоровье сердца, иммунную функцию, пищеварение. Сладкий картофель богат бета-каротином. Этот антиоксидант укрепляет иммунитет, полезен для глаз.

Кукуруза. Цельная кукуруза богата клетчаткой, витаминами. В любых формах кукуруза также содержит антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Они защищают от синего света, излучаемого гаджетами.

Рис. Во всех видах риса отсутствует глютен. В цельнозерновых вариантах при этом больше клетчатки и полезных питательных веществ: витамина В6, магния. Они поддерживают здоровье сердца и пищеварение.

Хлеб. Цельнозерновой хлеб отличается высоким содержанием клетчатки, железа и магния, витаминов группы В. Также он даёт сытость на более длительное время.

Паста. Макароны содержат мало жира и могут быть частью сбалансированной диеты.