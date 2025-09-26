Названы самые полезные для здоровья осенние фрукты и овощи

Яблоки. Они содержат большое количество цинка, железа, витаминов С и Е. Также яблоки могут похвастаться полифенолами, которые борются с воспалением и окислительным стрессом.

Клюква. Эта ягода известна способностью предотвращать развитие инфекций мочеполовых путей. Связано это с высоким содержанием флавоноидов и антиоксидантов. Ещё клюква поддерживает пищеварение, здоровье сердца, уменьшает воспаление.

Мускатная тыква. Она помогает контролировать вес, укреплять иммунитет, снижать кровяное давление, бороться с диабетом.

Тыква. Этот овощ и его семена богаты антиоксидантами, защищающими от рака.

Брюссельская капуста. Она содержит сульфорафан и другие вещества с противораковыми свойствами.

Кудрявая капуста. Доказано, что эта капуста замедляет ухудшение когнитивных функций, связанных со старением, снижает риск развития макулярной дегенерации.