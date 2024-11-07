Названы самые полезные для здоровья сыры

Названы самые полезные для здоровья сырыИх точно стоит добавить в рацион
Моцарелла (частично обезжиренная). Она почти на 50% состоит из воды. За счёт этого в моцарелле меньше калорий, насыщенных жиров и натрия.
Творог обезжиренный (2%). Это низкокалорийная закуска, богатая белком. Также в твороге много кальция, содержится лейцин, который нужен для наращивания мышц.
Фета. Это солёный сыр, который делают обычно из овечьего или козьего молока. В нём при этом меньше калорий и насыщенных жиров, чем в большинстве других сортов сыра.
Швейцарский сыр. В нём больше витамина В12, чем в других сортах. А ещё это один из немногих сыров с витамином A.
Пармезан (тёртый). Натрия в нём больше, чем во многих других сырах, но также в нём много белка и умеренное количество насыщенных жиров.
Козий сыр. Он даст вам белок, кальций, витамин А.
Рикотта (частично обезжиренная). Она является хорошим источником кальция, витамина А, витаминов группы В и калия.
Выдержанный чеддер. Этот вариант сыра лучше всего подходит людям с чувствительностью к лактозе. Также он богат витамином K2, который необходим для поддержания плотности костей.
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