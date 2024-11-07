Названы самые полезные для здоровья сыры

Моцарелла (частично обезжиренная). Она почти на 50% состоит из воды. За счёт этого в моцарелле меньше калорий, насыщенных жиров и натрия.

Творог обезжиренный (2%). Это низкокалорийная закуска, богатая белком. Также в твороге много кальция, содержится лейцин, который нужен для наращивания мышц.

Фета. Это солёный сыр, который делают обычно из овечьего или козьего молока. В нём при этом меньше калорий и насыщенных жиров, чем в большинстве других сортов сыра.

Швейцарский сыр. В нём больше витамина В12, чем в других сортах. А ещё это один из немногих сыров с витамином A.