Названы самые полезные фрукты с низким содержанием сахара

Грейпфрут. Исследование, опубликованное в Advances in Nutrition, показало, что эти фрукты являются мощным источником нарингина. Этот полифенол связан со снижением кровяного давления и с резистентностью к инсулину.

Ежевика. Один стакан ежевики содержит 7 г сахара. Эта ягода богата антоцианами. Исследования показывают, что эти вещества положительно влияют на регуляцию уровня сахара в крови.

Клубника. Из одного стакана этих ягод вы получите 7 г сахара. Питательные вещества в клубнике связаны со снижением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Киви. На одну среднюю порцию киви приходится 6 г сахара. Исследования демонстрируют, что этот фрукт помогает при запорах.

Гуава. В одной небольшой порции гуавы содержится 5 г сахара. Также в этом фрукте много витамина С, который часто употребляют для облегчения симптомов простуды.