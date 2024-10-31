Названы самые полезные и самые вредные для здоровья кулинарные масла

Лучшие масла

Оливковое. Оно содержит большое количество полезных мононенасыщенных жиров (олеиновая кислота, жирная кислота омега-9), антиоксидантов (витамин Е и полифенолы). Температура дымления у этого масла — около 375−410 градусов. Но для сохранения питательных свойств лучше готовить с этим маслом на среднем или слабом огне.

Масло авокадо. В нём тоже много олеиновой кислоты. Благодаря высокой температуре дымления около 520 градусов это масло отлично подходит для жарки, приготовления на гриле.

Кунжутное. Температура его дымления колеблется от 350 до 450 градусов — в зависимости от того, рафинированное оно или нет. За счёт этого данное масло становится универсальным.

Сафлоровое. Оно прекрасно подходит для приготовления еды на сильном огне благодаря температуре дымления около 450 градусов.